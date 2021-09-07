 

В «Яндексе» появился закадровый перевод всех англоязычных видео

07.09.2021, 14:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В «Яндекс.Браузере» и мобильных приложениях данной российской компании появилась новая весьма полезная для пользователей функция. Теперь при запуске любого англоязычного видео можно включить автоматический закадровый перевод на русский язык.

При этом можно настроить чтение закадрового текста как мужским, так и женским голосом, сообщает разработчик.

Эта система основана на искусственном интеллекте, говорят эксперты. Перевод является следствием мгновенного прохождения информации через несколько этапов обработки. Нейросеть разбивает звуковой ряд (речь) на отдельные предложения, распознает, переводит и, наконец, синтезирует речь на русском языке. Вероятно, в дальнейшем появятся также переводчики и с других языков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.05 / ФСИН предложила заменить мигрантов осужденными на объектах с нехваткой рабочих

01.07 / Чехия вывела войска из Афганистана

07.06 / В Луцке авто сбило отца и двух детей на пешеходном переходе, один мальчик в тяжелом состоянии

03.02 / “Угрозы свободе слова и медиабизнесу нет”. Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов

05.02 / CNN – Байден пообещал, что при нём США не будут пасовать перед «агрессивными действиями России»

26.10 / Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Карабахе

23.08 / Die Welt – если бы весь мир потреблял как немцы, потребовалось бы три Земли

08.01 / В Microsoft расширят возможности восстановления удаленных файлов для Windows 10

11.10 / “Глава” непризнанного Нагорного Карабаха пригрозил Азербайджану “отечественной войной”

27.07 / Глава Минспорта счел историческим результат Рылова и Колесникова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика