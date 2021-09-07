В «Яндексе» появился закадровый перевод всех англоязычных видео

В «Яндекс.Браузере» и мобильных приложениях данной российской компании появилась новая весьма полезная для пользователей функция. Теперь при запуске любого англоязычного видео можно включить автоматический закадровый перевод на русский язык.

При этом можно настроить чтение закадрового текста как мужским, так и женским голосом, сообщает разработчик.

Эта система основана на искусственном интеллекте, говорят эксперты. Перевод является следствием мгновенного прохождения информации через несколько этапов обработки. Нейросеть разбивает звуковой ряд (речь) на отдельные предложения, распознает, переводит и, наконец, синтезирует речь на русском языке. Вероятно, в дальнейшем появятся также переводчики и с других языков.