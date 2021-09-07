 

Комик Мирзализаде захотел через суд отменить запрет на въезд в Россию

07.09.2021, 13:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКомик Идрак Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию, сообщили в Замоскворецком суде столицы, куда поступило заявление артиста.

«В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в Россию, наложенном на истца», – цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, в конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в РФ белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ.

В МВД напомнили, что Мирзализаде не раз приезжал в Россию, а в марте даже получил вид на жительство. Однако затем в публичном выступлении комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Из-за этого его нахождение на территории РФ признано угрожающим общественному порядку, а также правам и законным интересам других лиц.

Ранее комик заявил, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение.

Телеведущий Владимир Соловьев призвал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предположил, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты.



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