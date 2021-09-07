 

Куба первой в мире начала прививать от коронавируса детей от двух лет

07.09.2021, 11:40, Новости дня
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Как отмечает агентство, страна с населением 11,2 млн человек стремится сделать прививки всем детям, прежде чем вновь открывать школы, большинство которых закрыты с марта 2020 года.

Правительство объявило, что школы будут открываться постепенно, в октябре и ноябре этого года, но только после того, как все дети будут вакцинированы.

Новый учебный год на Кубе начался 6 сентября, но учеба проходит из дому через телевизионные программы, поскольку в большинстве кубинских домов нет доступа в интернет.

Завершив клинические испытания своих COVID-вакцин Abdala и Soberana среди несовершеннолетних, Куба в пятницу, 3 сентября, начала кампанию по вакцинации детей, начиная с 12 лет и старше.

6 сентября в Кубе начали прививать и детей от двух до 11 лет в центральной провинции Сьенфуэгос.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на Кубе с начала эпидемии подтвердили почти 697 тыс. случаев COVID-19, умерли 5788 человек. По данным AFP, почти половина смертей пришлась на последний месяц, как и почти треть всех зарегистрированных случаев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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