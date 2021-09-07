Присягу нардепа принял Антон Швачко, который пришел в Раду вместо Монастырского

Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников”, – зачитал он присягу.

Швачко вошел в состав фракции “Слуга народа”. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его избранным нардепом 27 июля.

Контекст:

28-летний Швачко из Сум занял место теперь уже экс-нардепа от “Слуги народа” Дениса Монастырского, который стал новым главой Министерства внутренних дел и сложил мандат.

Швачко по образованию инженер-технолог ресторанного бизнеса, маркетолог. По состоянию на конец июня 2021 года Швачко был главой областного секретариата партии “Слуга народа” в Сумской области.

Журналист “Наших грошей” Юрий Николов называл его “ноунеймом” и отмечал, что образование у Швачко непрофильное, на момент выборов он был безработным, потом начал работать в аппарате партии и его “не то что Google – местные журналисты не знают”.

Первый замглавы парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко возмущался “харассментом” в отношении Швачко. “Прошел президентскую кампанию, парламентскую кампанию. Антон Швачко – IT-менеджер, IT-специалист, сейчас работает на этой ниве в сумском областном штабе. То есть это наша команда, региональная Зе-команда”, – сказал Корниенко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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