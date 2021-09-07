 

65-летняя Долина удалила страницу в Instagram после комментариев хейтеров

07.09.2021, 10:44, Новости дня
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Telegram-канал “Только никому” 7 сентября написал, что причиной удаления профиля могли стать комментарии хейтеров, которые раскритиковали артистку за чрезмерную обработку публикуемых фотографий. 

“Ларису Александровну захейтили за фейстюн так сильно, что она удалила Instagram, который недавно завела”, – говорится в публикации.

Контекст:

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. В 1998-м она получила звание народной артистки РФ. С 2003 года она член партии “Единая Россия”. В дискографии певицы 28 студийных альбомов.

Долина завела микроблог в Instagram около года назад. Она делилась с подписчиками снимками с отдыха и репетиций. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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