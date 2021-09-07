 

Porsche представила в Мюнхене концептуальный спорткар Mission R

07.09.2021, 10:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Немецкий автогигант Porsche официально презентовал в Мюнхене новый гоночный концепт под названием Mission R.

В свою очередь, новая модель получила светодиодную оптику, которая напоминает электрокар Taycan. Вместе с тем автомобиль имеет антикрыло, диффузор, а также боковые пороги. В салоне концепта применили несколько экранов, на которых отображены сведения о дороге. Кроме того, новая модель получила встроенные камеры, а также камеру заднего вида, исключив привычные зеркала.

Кроме того, автомобиль обладает двумя электрическими моторами, которые выдают 1100 л.с. мощности. Разгон до сотни достигается за 2,5 секунд, а предельная скорость равна 300 км в час. Среди достоинств модели указали спортивные кресла, руль из углепластика, а также карбоновые вставки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.09 / В офисе Зеленского обвинили военных в потере Крыма

27.10 / Захват грузинского банка в Зугдиди квалифицировали как теракт

19.08 / Зеленский попросит Байдена вмешаться в ситуацию с “Северным потоком – 2”

18.10 / Россия решила создать останавливающий размножение коронавируса препарат

28.08 / Porsche представил обновленную Panamera

29.01 / ПНС Ливии заявило о необходимости помощи РФ в выводе иностранных войск из страны

15.04 / Президент Аргентины отметил роль «Спутника V» в исцелении от COVID-19

04.01 / Орбан рассказал, будет ли Венгрия использовать российскую вакцину “Спутник V”

01.07 / Зюганов опроверг сведения о рассылке членам избиркомов от КПРФ «особого мнения»

23.08 / Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал свою цель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика