Porsche представила в Мюнхене концептуальный спорткар Mission R

Немецкий автогигант Porsche официально презентовал в Мюнхене новый гоночный концепт под названием Mission R.

В свою очередь, новая модель получила светодиодную оптику, которая напоминает электрокар Taycan. Вместе с тем автомобиль имеет антикрыло, диффузор, а также боковые пороги. В салоне концепта применили несколько экранов, на которых отображены сведения о дороге. Кроме того, новая модель получила встроенные камеры, а также камеру заднего вида, исключив привычные зеркала.

Кроме того, автомобиль обладает двумя электрическими моторами, которые выдают 1100 л.с. мощности. Разгон до сотни достигается за 2,5 секунд, а предельная скорость равна 300 км в час. Среди достоинств модели указали спортивные кресла, руль из углепластика, а также карбоновые вставки.