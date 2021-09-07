В Пакистане задумались о производстве «Спутника V»

Власти РФ и Пакистана обсуждают возможность производства Исламабадом вакцины «Спутник V», это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между странами, сообщил посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан.

Он отметил, что на прошлой неделе Пакистан уже получил первую партию поставок российской вакцины. «Но нельзя вакцинировать население такой большой страны – более 200 миллионов человек – только с помощью закупленной вакцины. И здесь мы переходим ко второй фазе – производству в Пакистане. Дискуссии по этому вопросу уже ведутся», – сказал посол.

«У РФ есть научная база, есть успешная вакцина, и это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между нашими странами», – подчеркнул высокопоставленный дипломат, передает РИА «Новости».

Еще в апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши заявил, что Москва рассматривает возможное производство в Пакистане вакцины против коронавируса «Спутник V» как перспективную инициативу.