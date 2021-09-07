 

ФМБА заявило о безопасности препарата от коронавируса «Мир-19»

07.09.2021, 9:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрепарат от коронавируса «Мир-19», разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, не имеет серьезных побочных эффектов, сообщила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко.

«Мы пока не видим серьезных побочных эффектов. Первая фаза клинических испытаний закончилась в мае. Препарат продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность. Сейчас идет вторая фаза клинических испытаний, которая показывает эффективность препарата у людей, больных коронавирусной инфекцией», – цитирует РИА «Новости» Крючко.

По ее словам, «Мир-19» является ингаляционным препаратом, который вдыхается с помощью ингалятора через маску.

«Мир 19» – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество – малые интерферирующие РНК и пептид – носитель. Разработчик – «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА.

Ранее директор Института иммунологии ФМБА России, ученый-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов рассказал об уникальности первого российского препарата от коронавируса «Мир-19».



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