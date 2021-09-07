ФСБ заявила о причастности Украины к диверсии на газопроводе в Крыму

Диверсию на газопроводе в Крыму 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне – так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» («Меджлис»)», – подчеркнули в ЦОС.

Там добавили, что разведка Украины пообещала исполнителям диверсии на газопроводе в Крыму вознаграждение в размере около 2 тыс. долларов. «По указанию одного из руководителей запрещенного «Меджлиса» в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2 тыс. долларов», – сообщили в ФСБ, передает ТАСС.

23 августа в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым произошел подрыв участка газопровода. 4 сентября сотрудниками ФСБ РФ были задержаны жители Республики Крым – посредник – заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.

Телеведущий Владимир Соловьев сказал газете ВЗГЛЯД, что «на громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил, а что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону».

Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России.