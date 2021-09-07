 

В Великобритании призвали Россию освободить Джелялова и всех украинских политзаключенных

07.09.2021, 8:56, Новости дня
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“Великобритания осуждает задержание пяти крымских татар, в том числе Наримана Джелялова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа. Мы призываем российские власти немедленно освободить их и всех украинских политзаключенных. Крым – это Украина”, – написала она.

The UK condemns the detention of 5 Crimean Tatars including Nariman Dzhelal, Deputy Head of the Mejlis of Crimean Tatars. We call on the Russian authorities to release them and all Ukrainian political prisoners immediately. #CrimeaIsUkraine

— Wendy Morton MP (@morton_wendy) September 6, 2021

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Нариману Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Российские силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

6 сентября подконтрольный оккупационной администрации Крыма “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста. 

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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