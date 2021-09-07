 

Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позици ВСУ

07.09.2021, 8:02, Новости дня
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Боевики открывали огонь возле Зайцево, Невельского, Новолуганского, Катериновки (Донецкая область), у Золотого-4 и Новозвановки (Луганской области).

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника неопределенного типа. Он сбросил два самодельных взрывных устройства.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

С начала суток 7 сентября нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/652840705647755/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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