 

В Умань прибыло более 29 тыс. паломников, ситуация в городе контролируемая – полиция

07.09.2021, 8:02, Новости дня
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Улицы города круглосуточно патрулируют более 1 тыс. правоохранителей, работает межведомственный оперативный штаб.

“Штаб спланировал и организовал профилактические отработки, которые начались с 28 августа. Соответственно мы сейчас имеем хороший результат, в частности это меньшее количество регистраций правонарушений поровну с прошлыми годами”, – сказал замглавы Нацполиции Украины Александр Фацевич.

Глава полиции Черкасской области Михаил Куратченко сказал, что ситуация в городе контролируемая.

“С момента прибытия паломников в Умань поступило 38 сообщений. По результатам их рассмотрения было составлено шесть административных протоколов: два о нарушении условий пребывания на территории города со стороны паломников, также о мелком хулиганстве и один административный протокол – за нарушение требований правил дорожного движения”, – рассказал он.

Также открыты три уголовных производства: по факту распространения справок о прохождении ПЦР- тестов на COVID-19 с признаками подделки, по факту предъявления гражданином Израиля свидетельства с признаками подделки на право управления транспортным средством и по факту сбыта на территории города бит, электрошокеров и ножей.

В Умань также прибыло 11 израильских офицеров полиции, среди которых переговорщики, эксперты, представители патрульной службы и спецподразделений.

ВИДЕОВидео: Національна поліція України / YouTube
Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников. В 2020 году массовое празднование не было проведено в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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