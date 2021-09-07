В ФМБА оценили версию искусственного происхождения коронавируса

Убедительных доказательств того, что коронавирус создан искусственно, нет, хотя современные технологии позволяют это сделать, сообщила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

«Технологии для создания такого вируса, безусловно, в мире есть, но убедительных доказательств того, что он создан искусственно, на настоящий момент нет», – передает РИА «Новости» слова Крючко.

По ее словам, специалисты ФМБА разработали прибор, который за 27 минут с высокой степенью точности способен определить наличие коронавируса у человека.

«Сейчас в одном из учреждений агентства, а именно в Институте физико-химической медицины ФМБА России, разработан прибор для определения наличия антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации. Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена», – сказала Крючко.

Она отметила, что при определенной доработке созданная для определения вируса SARS-Cov-2 диагностическая система сможет выявлять и другие антигены.

Напомним, вирусолог оценил версию лабораторного происхождения коронавируса.