Счетная палата предложила способ сдержать рост цен на жилье

Счетная палата полагает, что льготная ипотека должна выдаваться одному заемщику один раз в жизни, сообщила аудитор Наталья Трунова.

Трунова сообщила, что в СП предлагают «ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом» без привязки к месту жительства. «Мы не имеем права ограничивать людей в выборе их перемещения», – приводит ее слова РИА «Новости».

При этом Трунова подчеркнула, что есть «очень ограниченное количество рынков и территорий, куда люди стремятся». Для этого есть «объективные факторы», касающиеся «динамики развития отдельных точек, где есть больше возможностей», но играет роль и «недоработка регионов, о возможностях которых люди не знают». «То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит», – сказала она.

Напомним, в 2020 году в РФ запустили программу льготной ипотеки под 6,5%. Из-за снижения ЦБ ключевой ставки средняя ставка по ипотеке опустилась до исторического минимума – 7,1%, а долги по ней впервые превысили 10 трлн рублей. Спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость, который уничтожил эффект от снижения ставки. В ответ власти ужесточили условия программы. Одновременно расширили условия по семейной ипотеке.