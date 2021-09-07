 

Киев рассказал об обещании Байдена не оставлять Украину наедине с Россией

07.09.2021, 3:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава американского государства Джо Байден обещал, что США всегда будут поддерживать Украину и участвовать в усилиях по прекращению «российской агрессии», сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

По словам министра, «ключевая гарантия лежала в том, что президент Байден очень четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и всегда будет пользоваться поддержкой», причем «поддержка будет расти в случае эскалации со стороны» России. «То же самое было сказано и в Конгрессе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Как сообщил Кулеба, в Вашингтоне «четко прозвучало заверение Байдена в том, что США будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии». Министр сказал, что «это стратегическая гарантия, которой достаточно, чтобы двигаться вперед», передает ТАСС.

Он полагает, что «сейчас время «тихой» дипломатии относительно определения форматов» урегулирования ситуации в Донбассе. Однако Кулеба выразил уверенность, что «США никогда не прекращали влиять на процесс, пытаясь влиять, направляя его в сторону прекращения «российской агрессии». Он не сомневается, что США «помогут Украине победить в войне», а также «вернуть территории». Вопросы взаимодействия с США по этой теме, добавил он, будут обсуждаться уже через день, для чего соберется украинская часть Комиссии стратегического партнерства между США и Украиной.

Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Владимир Зеленский заявил, что Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».



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