Встреча Байдена и Зеленского станет началом для более интенсивного раунда переговоров между США и Украиной – Квин

Об этом дипломат сказала в интервью “Радіо Свобода”, опубликованном 6 сентября на канале СМИ в YouTube.

Экс-посол США в России Александр Вершбоу, комментируя итоги встречи Байдена и Зеленского, говорил 2 сентября, что выделенная США оборонная помощь Украине в $60 млн, которая включает поставки ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin, – самое меньшее, что мог сделать Вашингтон для Киева, учитывая угрозу со стороны России. “Я хотел бы видеть более мощный пакет, и я надеюсь, что это только начало”, – подчеркивал Вершбоу.

По словам Квин, нынешняя военная помощь Украине от США в $60 млн – дополнительная к уже полученным Киевом $360 млн. Кроме того, США и Украина подписали ряд важных договоров в сферах безопасности, энергетики, экономики и торговли.

“Я считаю, что это так же важно, как и материальная помощь”, – отметила дипломат.

Также Киев и Вашингтон основали несколько групп, комиссий, которые будут встречаться на постоянной основе и подробно работать над тем, о чем говорилось в договорах между государствами и на встрече двух президентов.

“Комиссия стратегического партнерства обсудит широкий спектр проблем, но параллельно будет происходить диалог по энергетике и климату. Будут также переговоры по вопросам безопасности. Торговлей будет заниматься консультативная группа по торговле и инвестированию, переговоры начнутся осенью или в начале следующего года”, – рассказала Квин.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Он встретился с Байденом на следующий день.

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

В рамках визита Зеленского был также подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

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