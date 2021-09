Из тюрьмы в Израиле бежали шестеро особо опасных заключенных. СМИ пишут, что они вырыли туннель ложкой, в полиции опровергают

Среди беглецов – бывший командир “Бригады мучеников Аль-Акса”, военизированного крыла палестинской партии ФАТХ, Захария Збейди, еще четверо отбывали пожизненное наказание за убийства, еще один находился под арестом, ему не предъявили обвинение.

Всех шестерых считают особо опасными.

The Jerusalem Post пишет, что заключенные прорыли под полом ванной комнаты туннель, используя ржавую ложку. Столовый прибор они якобы прятали за плакатом в стене.

Руководитель Северным командованием полиции Израиля Арик Яаков заявил, что это “не совсем туннель, который был выкопан”, пишет Ynet. Заключенные, по его словам, использовали пустое пространство под камерой, которое является частью фундамента.

Видео входа в туннель из камеры в Twitter показала журналистка Рания Забанех.

First video showing tunnel through which six Palestinian prisoners are believed to have used to escape the Israeli high security prison of Gilboa earlier on MON. pic.twitter.com/4QWatwMVJr

— Rania Zabaneh (@RZabaneh) September 6, 2021

Через эту шахту они вышли за пределы тюрьмы, когда беглецы вылезали из нее, их заметил местный фермер. Он и сообщил в полицию.

Выход из туннеля за пределами тюрьмы. Фото: ЕРА

В связи с побегом, совершенным накануне иудейского Нового года Рош а-Шана, в Израиле усилили меры безопасности, перекрыли дороги, полиция разместила более 200 блокпостов, сообщил сайт Ynet. Поиски беглецов продолжаются, полиция считает, что они еще не успели покинуть территорию страны.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

