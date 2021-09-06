 

“Слуга народа” не планирует выдвигать кандидата в мэры Харькова – руководство политсилы

06.09.2021, 21:16, Новости дня
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“Кандидатов на местные выборы выдвигают местные организации. Мы только что провели технический съезд о принятии решения об участии в выборах. […] Скорее всего, наша партийная организация не будет выдвигать кандидата. […] Я допускаю, что депутаты городского или других советов от “Слуги народа” могут выдвигаться сами, но это будет не выдвижение от партии, они сами будут нести ответственность за свою кампанию, не смогут использовать символику полноценно”, – сказал Корниенко. 

Арахамия добавил, что “общался с харьковчанами” и сейчас у партии “нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться”. 

Политики не сказали, какого кандидата партия поддержит на выборах. 

“Мы будем анализировать, проводить опрос среди наших избирателей […] и будем, наверное, говорить тогда, что мы поддерживаем честные выборы и наши члены комиссий начеку”, – отметил Корниенко.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

Центризбирком назначил на этот же день промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область), №197 (Черкасская область).


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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