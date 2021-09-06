“Милашка”, “Роскошный цвет волос”. В сети обсуждают новую прическу Ани Лорак
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“В хорошем настроении начинаем насыщенную неделю”, – подписала она публикацию.
“Ваша укладка в последнее время нереальная! И цвет шикарный”, – оценили образ артистки поклонники.
“Такой роскошный цвет волос”, – написали фолловеры.
“Милашка”, – прокомментировали селфи пользователи сети.
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1 сентября певица выглядела вот так.
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Контекст:
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
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