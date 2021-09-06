“Милашка”, “Роскошный цвет волос”. В сети обсуждают новую прическу Ани Лорак

“В хорошем настроении начинаем насыщенную неделю”, – подписала она публикацию.

“Ваша укладка в последнее время нереальная! И цвет шикарный”, – оценили образ артистки поклонники.

“Такой роскошный цвет волос”, – написали фолловеры.

“Милашка”, – прокомментировали селфи пользователи сети.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

1 сентября певица выглядела вот так.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

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