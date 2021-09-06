 

В РФ создан Android-смартфон для пожилых людей

06.09.2021, 18:20, Новости дня
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Особый Android-смартфон, рассчитанный специально для пожилых пользователей, представила российская компания Inoi. В аппарате установлена облегченная версия операционной системы. Стоимость гаджета также невелика. Цена в розничной торговле составляет всего 3,9 тыс. рублей.

Технические характеристики соответствуют тем задачам, которые должно выполнять устройство для данной категории владельцев. Процессор MediaTek MT6580M обеспечивает всего 1 Гб оперативной памяти. А емкость основного накопителя составляет 8 Гб. Но этого вполне достаточно для людей, которые не хранят видео- и игровой контент. Зато производитель смог до минимума опустить себестоимость.

В смартфоне увеличен шрифт, а доступ к основным функциям упрощен, отмечают эксперты.



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