В РФ создан Android-смартфон для пожилых людей

Особый Android-смартфон, рассчитанный специально для пожилых пользователей, представила российская компания Inoi. В аппарате установлена облегченная версия операционной системы. Стоимость гаджета также невелика. Цена в розничной торговле составляет всего 3,9 тыс. рублей.

Технические характеристики соответствуют тем задачам, которые должно выполнять устройство для данной категории владельцев. Процессор MediaTek MT6580M обеспечивает всего 1 Гб оперативной памяти. А емкость основного накопителя составляет 8 Гб. Но этого вполне достаточно для людей, которые не хранят видео- и игровой контент. Зато производитель смог до минимума опустить себестоимость.

В смартфоне увеличен шрифт, а доступ к основным функциям упрощен, отмечают эксперты.