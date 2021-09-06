Посыпались жалобы на проблемы с запуском игр на ПК с Windows 11

Операционная система Windows 11 еще не представлена в полноценном варианте, а на нее уже посыпались жалобы. Пользователи персональных компьютеров сетуют на то, что после инсталляции у них стали с большим трудом запускаться обычные видеоигры, с которыми на Windows 10 не было никаких проблем.

Целый ряд геймерских проектов вовсе не работают, отмечают эксперты. Однако все уверены, что проблема именно в недостатках операционной системы.

Впрочем, есть еще одна причина. Операционка требует криптографического модуля TPM 2.0. По словам разработчиков, после выхода полноценной версии Windows 11 и вовсе невозможно будет установить на устройства, в которых процессоры не оснащены модулем TPM.