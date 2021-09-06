 

Фонд «Круг добра» намерен расширить перечень препаратов для лечения орфанных заболеваний

06.09.2021, 18:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкспертный совет фонда «Круг добра» рассмотрит включение еще 10 препаратов для лечения орфанных заболеваний в перечень закупок, сообщил председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

«На данный момент экспертный совет фонда утвердил 12 лекарственных препаратов для лечения тяжелых орфанных заболеваний. В ближайшее время мы рассмотрим еще 10 лекарственных препаратов. 1345 детей уже обеспечены, и для этого было направлено более 25 млрд рублей. <…> На этот год запланировано 60 млрд рублей направить на закупку лекарственных препаратов для детей с орфанными заболеваниями и другими тяжелыми заболеваниями», – рассказал он в ходе посещения научно-производственного центра биотехнологической компании «Биокад», передает ТАСС.

Также Ткаченко считает, что отечественные фармацевты вполне способны разработать собственные препараты для лечения тяжелобольных детей. Но этот процесс необходимо ускорить, информирует 5-tv.ru.

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда «Круг добра». Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в России.



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