Блинкен назвал «политически мотивированным» приговор Колесниковой и Знаку

США считают «политически мотивированным и позорным» вынесенный в понедельник обвинительный приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, сообщается в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«Соединенные Штаты осуждают политически мотивированный и позорный обвинительный приговор, вынесенный сегодня [в понедельник] белорусским оппозиционным деятелям Марии Колесниковой и Максиму Знаку… К сожалению, эти приговоры являются еще одним свидетельством полного пренебрежения со стороны режима [президента Белоруссии Александра Лукашенко] к правам человека и основным свободам народа Белоруссии», – приводит заявление ТАСС.

По мнению Блинкена, Колесникова и Знак «заслуживали прозрачного судебного решения по выдвинутым против них сфабрикованным обвинениям».

«Мы вместе с партнерами-единомышленниками поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому, процветающему будущему в свободной и независимой стране», – считает госсекретарь.

Он вновь призвал Минск «прекратить кампанию репрессий против народа Белоруссии за обеспечение соблюдения им своих прав внутри и за пределами Белоруссии, а также к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных, включая Колесникову и Знака».

Напомним, Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор для захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила «успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников». Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, приговорен к 14 годам колонии усиленного режима за экономические преступления.