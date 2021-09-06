 

Со станции метро «Проспект Вернадского» в Москве начали эвакуировать пассажиров

06.09.2021, 18:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛюдей эвакуируют со станции московского метро «Проспект Вернадского» из-за задымления, сообщил источник.

«На станции метро «Проспект Вернадского» задымление. Людей выводят на улицу», – передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее станцию метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге закрыли на вход и выход из-за задымления в тоннеле.



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