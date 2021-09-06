Со станции метро «Проспект Вернадского» в Москве начали эвакуировать пассажиров

Людей эвакуируют со станции московского метро «Проспект Вернадского» из-за задымления, сообщил источник.

«На станции метро «Проспект Вернадского» задымление. Людей выводят на улицу», – передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее станцию метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге закрыли на вход и выход из-за задымления в тоннеле.