 

Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери

06.09.2021, 17:42, Новости дня
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“После рождения старшего сына Ромы вернулась к привычному весу 50 кг через четыре месяца, после рождения Марка – через полгода. А сейчас понадобилось еще больше времени – восемь месяцев. Сбросить лишние килограммы было гораздо сложнее. Однако никаких особых рецептов у меня нет. Просто с тремя детьми столько дел, что не всегда успеваешь поесть”, – сообщила артистка.

Контекст:

Alyosha (Алена Тополя) в 2013 году вышла замуж за фронтмена украинской группы “Антитіла” Тараса Тополю в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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