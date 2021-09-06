Глава МВД Украины Монастырский представил своих заместителей

Первым замминистра стал Евгений Енин.

“Евгений Енин – опытный политик, который будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, включая Национальную полицию”, – сообщил Монастырский.

У главы МВД будет шесть заместителей.

Инфографика: МВС України / Facebook

Богдан Драпятый будет отвечать за связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД, Мэри Акопян – координировать и сопровождать международную деятельность правоохранительного ведомства, Александр Гогилашвили – продолжит работу по формированию госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности, Игорь Бондаренко – будет отвечать за цифровую трансформацию сервисов системы МВД, Сергей Гончаров – будет работать в направлении реализации международных проектов, а Екатерина Павличенко – в направлении соблюдения прав человека, противодействия гендерному насилию и гендерного равенства.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/417159393074965/

Контекст:

Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года и входивший в состав правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, 13 июля подал заявление об отставке. Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства предложил лишь одного кандидата на пост министра – тогдашнего главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от “Слуги народа” Монастырского. Сам Монастырский заявил, что “идет на жертву”.

Верховная Рада 16 июля назначила Монастырского главой МВД.

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