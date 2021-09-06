6 сентября. В этот день умерли Лучано Паваротти и Жан-Поль Бельмондо

Этот день в истории:

в 1987-м – в Балтиморе впервые хирургическим путем успешно разъединены сиамские близнецы. Операцию провела команда из 70 врачей под руководством Бенджамина Соломона Карсона – американского нейрохирурга. Операция длилась 22 часа. На хирургическом столе были сросшиеся головами Патрик и Бенджамин Биндер;

в 1989-м – из-за компьютерной ошибки 41 тыс. парижан получили письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения.

В этот день родились:

в 1934-м – Олег Калугин, генерал-майор КГБ СССР, руководил управлением “К” внешней контрразведки Комитет госбезопасности. В 1995 году выехал в США. В России был заочно приговорен за государственную измену к 15 годам лишения свободы. Живет в США. В 2012 году генерал Калугин дал большое интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, в котором, в частности, подробно рассказывал о своем бывшем подчиненном, а ныне президенте РФ Владимире Путине;

в 1937-м – Геннадий Шпаликов, советский поэт, сценарист, кинорежиссер, автор сценариев к фильмам “Застава Ильича”, “Я шагаю по Москве”, “Я родом из детства” и других;

в 1973-м – Юрий Шатунов, советский и российский певец, бывший солист группы “Ласковый май”;

В этот день умерли:

в 2007-м – Лучано Паваротти, выдающийся итальянский оперный певец, тенор. Спустя полвека профессиональной сценической жизни, в 2004-м, он простился со зрителями, последний раз выйдя на сцену “Метрополитен-опера” в роли Марио Каварадосси в опере Пуччини “Тоска”. Паваротти умер в своем доме в Модене от онкологического заболевания 6 сентября в пять утра, не дожив немногим более месяца до своего 72-летия. Похоронен на кладбище Монтале Рангоне в семейном склепе, рядом с родителями и мертворожденным сыном от второго брака.

в 2021-м – Жан-Поль Бельмондо, французский актер, прославился в 26 лет после съемок в фильме Жан-Люка Годара “На последнем дыхании”. Свой успех закрепил ролями в картинах “Вор”, “Женщина есть женщина”, “Профессионал”. В 2001 году актер перенес инсульт, после чего сделал перерыв в кинокарьере вплоть до 2008-го, когда снялся в фильме “Человек и его собака”. Бельмондо умер сегодня в возрасте 88 лет. Причины смерти пока неизвестны.

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