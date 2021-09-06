Политолог объяснил реакцию белорусского общества на приговор Колесниковой

Политизация общества в Белоруссии резко снизилась, поэтому большинство не придаст значения этой новости. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Петровский, комментируя решение минского суда приговорить оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 10 и 11 годам лишения свободы.

«Сторонники действующей власти положительно реагируют на решение в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака. Более того, с их стороны было непонимание, почему этот процесс так затянулся. Реакция же оппозиционно настроенного сообщества, особенно находящегося за границей, очевидна», – отметил эксперт общественного объединения «Белая Русь», минский политолог Петр Петровский. Остальные белорусы, по словам собеседника, представляют собой неполитизированную часть общества. «Эти люди отстранены от подобных тем, эту новость они просто не заметят. И таких граждан – большинство», – убежден эксперт.

«Сейчас есть политически активное ядро действующего президента и активное ядро оппозиции, но в целом политизация граждан прошлого года нивелировалась, – отметил политолог. – К тому же, узнаваемость Колесниковой не настолько сильна в белорусском обществе».

Что касается заявлений западных политиков, недовольных приговором, то Петровский указал на то, что «руководство Белоруссии настроено на зеркальные ответы». По его словам, «это внутреннее дело Республики Беларусь – заниматься расследованием в отношении собственных граждан. А попытки западных стран высказывать свое мнение, влиять на ход судебного процесса и на общественное сознание лишь доказывают, что коллективный Запад видит в Белоруссии не равного партнера, а только объект собственной политики принуждения к своим ценностям, к геополитической лояльности».

В понедельник Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, Знак – в колонии усиленного режима.

Члены президиума координационного совета белорусской оппозиции, сотрудники избирательного штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико Знак и Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями «заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти», «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» и «создание экстремистского формирования либо участие в нем». В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме этого уголовного дела. Оппозиционеры во время следствия находились под стражей.

По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор для захвата власти неконституционным путем. По мнению следствия, основой для реализации такого замысла послужила «успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников». Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка, претендент на пост президента Бабарико ранее был приговорен к 14 годам колонии усиленного режима по обвинению в экономических преступлениях.