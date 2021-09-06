 

Первый российский спутник «Арктика-М» завершил летние испытания

06.09.2021, 16:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛетные испытания первого российского спутника для мониторинга климата арктического региона «Арктика-М» завершены, рекомендовано передать аппарат в эксплуатацию, сообщил Роскосмос.

«3 сентября прошло заседание государственной комиссии по результатам летных испытаний высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» с космическим аппаратом «Арктика-М» № 1. Госкомиссия рассмотрела результаты летных испытаний, принято решение испытания завершить», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Как уточнили в госкорпорации, госкомиссия также рекомендовала передать систему «Арктика-М» с одноименным космическим аппаратом в эксплуатацию.

Ранее заместитель генконструктора НПО Лавочкина Дмитрий Ероменок сообщил, что гидрометеорологический спутник «Арктика-М» в ближайшее время завершит летные испытания.

Кроме того, «Союз-2.1б» с первым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур 28 февраля. Выведение на рабочую орбиту заняло более двух часов. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» должно входить два спутника. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

Напомним, в марте замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в АО «Российские космические системы» (РКС) Юрий Гектин сообщил, что спутники «Арктика-М» будут наблюдать за Северным морским путем практически в режиме реального времени.



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