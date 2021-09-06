Монастырский заявил, что согласовывает ключевые вопросы с Зеленским

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06.09.2021, 15:00, Новости дня
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Монастырский рассказал, что предложение занять пост министра МВД получил лично от Зеленского. Его встречной просьбой было то, что он бы хотел ключевые проекты и процессы обсуждать также лично с президентом.

“Могу подтвердить, что на протяжении этих приблизительно 50-ти дней пребывания на должности я имею возможность обсуждать все ключевые вопросы конкретно с президентом и премьер-министром”, – отметил он.

Также министр добавил, что общается с Офисом президента, но, как правило, это общение находится на уровне руководителя полиции или зама руководителя полиции по координационным вопросам, за которые ответственный Офис президента.

“Те вопросы, которые являются ключевыми, – а такие вопросы проходят через министра, – я согласовываю напрямую с президентом”, – добавил он.

Контекст:

Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, 13 июля подал заявление об отставке. Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил Зеленский.

Глава государства предложил лишь одного кандидата на пост министра – тогдашнего главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от “Слуги народа” Дениса Монастырского. Сам Монастырский заявил, что “идет на жертву”.

Верховная Рада 16 июля назначила Монастырского главой МВД.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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