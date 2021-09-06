В ЕС сочли необоснованными приговоры Колесниковой и Знаку

Евросоюз выражает сожаления в связи с приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку в Белоруссии, Брюссель считает обвинения необоснованными, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Сегодня в Минске вынесены приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку… Их судили по необоснованным обвинениям… ЕС сожалеет о продолжающемся грубом неуважении белорусскими властями прав человека и основных прав белорусского народа», – цитирует документ РИА «Новости».

ЕС вновь повторил требования о «немедленном и безоговорочном освобождении всех политзаключенных в Белоруссии» и напомнил Минску о необходимости «придерживаться международных обязательств в рамках ООН и ОБСЕ».

Приговор Колесниковой и Знаку осудило также правительство Германии.

«Сегодняшние приговоры в отношении госпожи Колесниковой и господина Знака будут приняты к сведению. Они стали для нас символом беспощадного обращения при помощи репрессий и запугивания белорусским режимом оппозиционных политиков и гражданского общества, двумя самыми мужественными представителями протестного движения», – сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

«Правительство ФРГ осуждает необоснованные приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку и инструментализацию юстиции для политических преследований в Белоруссии. Германия гарантирует Марии Колесниковой и Максиму Знаку и всем другим заключенным по политическим причинам в Белоруссии неограниченную солидарность. Правительство ФРГ требует освобождения всех политзаключенных в Белоруссии. Мы сохраним политическое давление на режим и продолжим активную поддержку белорусского гражданского общества», – передает ее слова РИА «Новости».

Между тем защита членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии намерена обжаловать вынесенный им обвинительный приговор в Верховном суде Белоруссии.

«Постановлен приговор в отношении Максима Знака и Марии Колесниковой, им назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и 11 лет лишения свободы соответственно. Этот приговор незаконный и необоснованный, он не основан на доказательствах. В ходе разбирательства по делу не подтвердилась ни их виновность, ни даже совершение тех преступлений, которые им вменялись. Естественно, защита будет этот приговор обжаловать, в десятидневный срок будут поданы апелляционные жалобы», – сообщил адвокат Евгений Пыльченко, который на суде представлял интересы Знака.

Юрист отметил, что «не было никакого экстремистского образования, никто не призывал к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». «Соответственно, не было преступлений и даже общественно опасных деяний. Поэтому приговор не может быть законным и обоснованным», – сказал адвокат.

Напомним, Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор для захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила «успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников». Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, приговорен к 14 годам колонии усиленного режима за экономические преступления.