 

В Украине 11 сентября начинается самый масштабный детский футбольный турнир

06.09.2021, 13:12, Новости дня
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Турнир инициировал и организовал благотворительный фонд Игоря Палицы “Только вместе”, соревнования приурочены к 10-летию организации. Партнеры – общественная организация “Украинская ассоциация развития детского и юношеского футбола” и благотворительный фонд “Развитие футбола Украины”.

Организаторы задумали при помощи соревнований объединить людей вокруг футбола, а также привлечь внимание к проблемам спорта, популяризовать этот игровой вид спорта среди детей и молодежи и приобщить их к здоровому и активному образу жизни.

“Соревнования пройдут в два этапа. В первом отборочном туре примут участие почти 400 команд. Игры пройдут на футбольных площадках 22 областных центров и городов Украины. Проведение финальных матчей турнира запланировано на 26 сентября на луцком стадионе “Авангард”, где и наградят победителей и отметят участников. Организаторы предусмотрели большой призовой фонд для всех команд и лучших игроков. Как сообщили в оргкомитете турнира, это будут кубки, мячи, комплекты для тренировок и комплекты спортивной формы для команды. Особый приз получит победитель турнира – семидневный учебно-тренировочный сбор команды в Буковеле”, – сказано в сообщении.

Вход на игры будет бесплатным, организаторы в своем Facebook призывают всех прийти на стадионы и поддержать свои команды.

https://www.facebook.com/tilkyrazom.ua/posts/4544127895631571

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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