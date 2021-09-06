СБУ задержала мужчину, который неоднократно сообщал о “минировании” ЧАЭС

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в конце июля этого года подозреваемый отправил на электронный адрес госпредприятия сообщение о минировании и взрыве атомной электростанции.

Правоохранители выяснили, что ранее этот же мужчина неоднократно сообщал о минировании ЧАЭС и других объектов критической инфраструктуры, находящихся в Чернобыльской зоне отчуждения и зоне обязательного отселения. Данные предприятия специализируются на обращении с радиоактивными отходами.

Подозреваемого задержали по месту жительства в Славутиче Киевской области.

“В ходе обыска в его квартире оперативники изъяли 23 жестких компьютерных диска, планшет, ноутбук, флеш-накопители, два мобильных телефона, которые злоумышленник, вероятно, использовал в противоправных действиях”, – говорится в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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