Смерть мэра Кривого Рога. В МВД говорят о серьезных злоупотреблениях в городе

“Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, – это всегда путь к политизации, как бы ни хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим”, – отметил он.

Отвечая на вопрос о том, не оказывается ли давление на следствие в этом деле, министр заверил, что такого не происходит.

“Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления”, – рассказал Монастырский.

В этом контексте министр добавил: “Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае – мэр”.

Контекст:

15 августа стало известно о смерти 48-летнего городского головы Кривого Рога Константина Павлова. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником тогдашнего мэра Вилкула.

Осенью 2020 года во время предвыборной кампании Вилкул три раза за полтора месяца обращался за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию. После этого Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов.

Обязанности городского головы Кривого Рога Днепропетровской области временно исполняет депутат от партии “Украинская перспектива”, бывший мэр города Юрий Вилкул.

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