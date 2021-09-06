 

“Грудь видно”, “Это мать троих детей”. Alyosha засветила соски в белом латексе

06.09.2021, 11:24, Новости дня
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“Песня – вспышка эмоций, чувств, ощущений. В каждом песня пробуждает что-то свое. Однако вы же согласны, что музыка никого не оставляет равнодушным?” – написала она.

На фото исполнительница запечатлена в белом сильно облегающем топе из белого латекса. Под тканью выделяются соски.

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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

“Грудь видно”, – прокомментировал подписчик arseni__777.

“Это мать троих детей. Шикарная”, – отметила nulicska.

Контекст:

Аlyosha (настоящее имя – Алена Кучер) родилась в 1986 году в Запорожье.

Она представила Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение 2010” в Осло, где заняла 10-е место. В дискографии исполнительницы четыре альбома.

Alyosha с 2013 года замужем за музыкантом, лидером группы “Антитіла” Тарасом Тополей. Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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