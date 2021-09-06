 

Израиль может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 за два месяца

06.09.2021, 11:24, Новости дня
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Эксперты министерства полагают, что если высокий уровень вакцинации сохранится наряду с высоким уровнем новых случаев COVID-19, “высока вероятность того, что в ближайший месяц или два страна достигнет ситуации, которая очень похожа на коллективный иммунитет”.

Представители органов здравоохранения считают, что в ближайшие недели у десятков тысяч израильтян будет положительный результат теста на COVID-19 и что многие другие получат третью, бустерную, дозу вакцины. В совокупности, как утверждается в отчете, более 80% населения будет относительно защищено от болезни.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным минздрава Израиля, за время эпидемии в стране подтвердили 1,1 млн случаев COVID-19, 7205 человек умерло. 30 августа в стране зафиксировано максимальное количество заражений коронавирусом за сутки с начала эпидемии.

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в Израиле получили почти 6 млн человек, две дозы – 5,5 млн. В стране также идет вакцинация третьей дозой – ее ввели 2,6 млн человек. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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