“Куска гранита уже нет”. В Киеве снесли памятник “в честь дружбы” с Москвой

“Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской районной госадминистрации и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма”, – прокомментировала решение депутат Алина Михайлова.

Секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко заявил, что памятные знаки в честь дружбы России и Украины потеряли смысл и вызывают значительный общественный резонанс.

Памятник в честь дружбы Киева и Москвы установили в августе 2001 года, напомнили в столичном горсовете. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета. В июле этого года после многочисленных обращений жителей столицы горсовет решил демонтировать монумент.

Контекст:

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

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