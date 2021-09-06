 

Талибы заявили об окончании войны в Афганистане

06.09.2021, 10:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредставитель движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась.

«Война в Афганистане закончена. Теперь мы будем работать вместе для восстановления страны», – сообщил Муджахид, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Shamshad News.

Ранее представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.

Это уже второе заявление талибов об окончании войны в Афганистане. Первое они сделали 16 августа, спустя день после захвата Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в стране.



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