 

Прокремлевские тролли атаковали более 30 иностранных СМИ – исследование

06.09.2021, 9:36, Новости дня
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“Эти комментарии были переданы русскоязычным СМИ, которые использовали их в качестве основы для рассказов о политически противоречивых событиях”, – заявили в университете.

В отчете делается вывод, что основной операцией влияния является “систематическое манипулирование западными СМИ с целью распространения пропаганды и дезинформации, которые поддерживают интересы Кремля”.

Исследователи нашли доказательства того, что 32 известных СМИ в 16 странах стали жертвами манипуляций через разделы комментариев читателей. Речь идет в частности об изданиях The Daily Mail, Daily Express, и The Times, Fox News и Washington Post, Le Figaro, Der Spiegel, Die Welt, La Stampa.

Операция влияния была раскрыта в рамках исследования онлайн-активности на фоне напряженности между Украиной и Россией в начале 2021 года. Но авторы исследования считают, что такая тактика использовалась с 2018 года.

“Западные СМИ, которые мы исследовали, особенно уязвимы для такого рода манипуляций, при этом не приняты меры безопасности для предотвращения, сдерживания или выявления такого рода деятельности”, – заявил директор института исследований преступности Мартин Иннес.

Контекст:

В 2015 году Госдепартамент США заявил, что Москва ежегодно выделяет $1,4 млрд на работу сложной системы пропаганды, которая подает видение Кремля на события в мире на 30 языках.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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