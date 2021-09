10–12 сентября пройдет Хмельницкий кинофестиваль

Для участия в конкурсе Хмельницкого кинофестиваля поступило 170 работ. В полуфинал отобраны 30 кинолент, которые будут бороться за награды фестиваля.

Полнометражный фильм:

“Почему я жив” (2021), режиссер Виллен Новак;

“Земля Ивана” (2020), режиссер Андрей Лисецкий;

“Соль из Бонневиля” (2020), режиссер Семен Мозговой;

“За Окном: Украинские истории” (2021), режиссеры Георгий Делиев, Валерий Шалыга, Ольга Терновая, Петр Авраменко, Владимир Нагорный, Юрий Максименко, Виталий Манжелий, Павел Валько, Ирина Гатун, Роман Гапачило;

“Другой Франко” (2021), режиссер Игорь Вишневский.

Короткометражный фильм:

“Между теней” (2020), режиссер Александр Стеколенко;

“Велотренажер” (2021), режиссер Алексей Овчаренко;

“Печальные портреты” (2021), режиссер Виталий Кикоть;

“Соль для моря” (2021), режиссер Снежана Гусаревич;

“Любить маму” (2021), режиссер Степан Коваль;

“Homo Deus. Человек божественный” (2021), режиссер Юлия Деглина;

Reflexio (2021), режиссер Анна Мигунова№

“Нетерпимость” (2020), режиссер Станислав Битюцкий;

“Мы” (2021), режиссер Ирина Сахненко;

“Последний день юности” (2021), режиссеры Антон Чистяков, Роман Краснощек;

“Потерпи немножко” (2020), режиссер Любовь Гончаренко;

“Дисперсия” (2020), режиссер Мария Саулко;

“Подарок” (2020), режиссер Олег Мартиросян;

“Почти святой Сеня” (2020), режиссер Владислав Робски;

“Типовые проблемы” (2021), режиссер Михаил Рудь;

“Оставьте полки пустыми для нас” (2021), режиссер Дмитрий Милиенко.

Фильмы, снятые в Хмельницкой области:

You Were There For Me (2021), режиссер Юлия Игнатеску;

“Время” (2021), режиссер Владимир Мазуренок;

“Озеро” (2021), режиссер Светлана Новицкая, Черновцы;

“Искусство кино” (2021, Внеконкурсное показ), режиссер Андрей Заяц;

Lost You (2021), режиссер Юлия Игнатеску;

“Оставьте полки пустыми для нас” (2021), режиссер Дмитрий Милиенко;

“История. Любовь. Современность “(2021), режиссер Евгения Колесникова;

“Примостился городов в город” (2021), режиссер Клим Климчук;

“Дорога к независимости Украины: история Каменец-Подольского народного движения” (2021), режиссер Иван Трач.

Внеконкурсная программа “Специальный взгляд” – лента Unbridled (2022), режиссер Андрей Заяц.

Авторы лучшего полнометражного фильма получат награду в 30 тыс. грн, лучшей короткометражки – 15 тыс. грн, лучшей короткометражки, снятой в Хмельницкой области, – 10 тыс. грн.

https://www.facebook.com/KhmFilmFest/videos/426353052067831/

—