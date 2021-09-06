 

10–12 сентября пройдет Хмельницкий кинофестиваль

06.09.2021, 9:36, Новости дня
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Для участия в конкурсе Хмельницкого кинофестиваля поступило 170 работ. В полуфинал отобраны 30 кинолент, которые будут бороться за награды фестиваля.

Полнометражный фильм:

“Почему я жив” (2021), режиссер Виллен Новак;
“Земля Ивана” (2020), режиссер Андрей Лисецкий;
“Соль из Бонневиля” (2020), режиссер Семен Мозговой;
“За Окном: Украинские истории” (2021), режиссеры Георгий Делиев, Валерий Шалыга, Ольга Терновая, Петр Авраменко, Владимир Нагорный, Юрий Максименко, Виталий Манжелий, Павел Валько, Ирина Гатун, Роман Гапачило;
“Другой Франко” (2021), режиссер Игорь Вишневский.

Короткометражный фильм:

“Между теней” (2020), режиссер Александр Стеколенко;
“Велотренажер” (2021), режиссер Алексей Овчаренко;
“Печальные портреты” (2021), режиссер Виталий Кикоть;
“Соль для моря” (2021), режиссер Снежана Гусаревич;
“Любить маму” (2021), режиссер Степан Коваль;
“Homo Deus. Человек божественный” (2021), режиссер Юлия Деглина;
Reflexio (2021), режиссер Анна Мигунова№
“Нетерпимость” (2020), режиссер Станислав Битюцкий;
“Мы” (2021), режиссер Ирина Сахненко;
“Последний день юности” (2021), режиссеры Антон Чистяков, Роман Краснощек;
“Потерпи немножко” (2020), режиссер Любовь Гончаренко;
“Дисперсия” (2020), режиссер Мария Саулко;
“Подарок” (2020), режиссер Олег Мартиросян;
“Почти святой Сеня” (2020), режиссер Владислав Робски;
“Типовые проблемы” (2021), режиссер Михаил Рудь;
“Оставьте полки пустыми для нас” (2021), режиссер Дмитрий Милиенко.

Фильмы, снятые в Хмельницкой области:

You Were There For Me (2021), режиссер Юлия Игнатеску;
“Время” (2021), режиссер Владимир Мазуренок;
“Озеро” (2021), режиссер Светлана Новицкая, Черновцы;
“Искусство кино” (2021, Внеконкурсное показ), режиссер Андрей Заяц;
Lost You (2021), режиссер Юлия Игнатеску;
“Оставьте полки пустыми для нас” (2021), режиссер Дмитрий Милиенко;
“История. Любовь. Современность “(2021), режиссер Евгения Колесникова;
“Примостился городов в город” (2021), режиссер Клим Климчук;
“Дорога к независимости Украины: история Каменец-Подольского народного движения” (2021), режиссер Иван Трач.

Внеконкурсная программа “Специальный взгляд” – лента Unbridled (2022), режиссер Андрей Заяц.

Авторы лучшего полнометражного фильма получат награду в 30 тыс. грн, лучшей короткометражки – 15 тыс. грн, лучшей короткометражки, снятой в Хмельницкой области, – 10 тыс. грн.

https://www.facebook.com/KhmFilmFest/videos/426353052067831/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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