Руководители “Талибана” запретили своим боевикам стрелять в воздух на праздничных мероприятиях

“Моджахеды Исламского Эмирата [Афганистан] часто стреляют в воздух на свадьбах и торжествах в Кабуле и других городах. Это приводит к гибели, ранениям и страху многих мирных жителей”, – говорится в указании комиссии по военным делам талибов, которую опубликовал Муджахид.

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— Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) September 5, 2021

Командирам бригад поручили немедленно арестовывать и обезоруживать стреляющих в воздух.

“Начальникам полиции Кабула и провинций, а также сотрудникам разведки дано указание принять немедленные и решительные меры для выявления и наказания этих лиц”, – говорится в тексте документа.

Такое распоряжение руководство “Талибана” издало после того, как вечером 3 сентября боевики устроили праздничную стрельбу в Кабуле после объявления о захвате афганской провинции Панджшер. В результате стрельбы погибли как минимум 17 человек, еще 41 получил ранения.

Силы Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда опровергали информацию о захвате Панджшера боевиками движения “Талибан”.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

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