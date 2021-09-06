“Я так почувствовал”. Суровцев на “Танцах со звездами” разделся и страстно поцеловал партнершу

Ближе к финалу танца Суровцев оголился, продемонстрировал публике накачанный торс. А в самом финале страстно поцеловал в губы свою партнершу.

Актер заявил, что поцелуй был импровизацией.

“Я так почувствовал”, – признался он.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube

“Просто он очень красивый, и очень хотел показать это всем”, – отметила подписчица Olga Orlova.

Контекст:

В первом эфире “Танцев со звездами” ни один участник не покинул проект. Зрительского голосования, согласно формату шоу, не было. Отдать свой голос за одного из участников можно будет уже в следующем эфире, 12 сентября.

Суровцев родился в 1982 году в Днепропетровске. Он известен своими ролями в сериалах “След” и “Коп”. Суровцев – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу “Танцуют все” на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.

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