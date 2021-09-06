СК выразил озабоченность из-за расширения сети биолабораторий США у границ России

Бесконтрольное расширение сети американских биологических лабораторий по периметру российских границ вызывает озабоченность у Москвы и мирового сообщества, сообщил зампредседателя Следственного комитета РФ Александр Федоров.

«Озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное, ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с Российской Федерацией и расположенных вблизи границ с Российской Федерацией государствах», – сказал Федоров, передает РИА «Новости».

Напомним, в мае 2020 года глава МИД Сергей Лавров раскритиковал США за отказ от транспарентности биолабораторий. Он указывал, что отказ американской стороны поддержать создание механизма верификации в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия заставляет задуматься о целях Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об опасных биолабораториях США на границах с Россией, а также разбиралась, почему необходимо требовать инспекций американских биолабораторий.