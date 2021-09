Талибы заявили, что обсуждали с заместителем генсека ООН гуманитарную помощь для Афганистана

Встреча прошла в министерстве иностранных дел в Кабуле, на ней присутствовал сооснователь “Талибана” мулла Абдул Гани Барадар, указал Шахин.

“Делегация ООН пообещала продолжить оказание гуманитарной помощи [Афганистану]”, – проинформировал представитель талибов.

Mullah A. Baradar, Deputy-Amir, IEA for Political Affairs and Head, PO and his delegation met Martin Griffiths, UN Under Secretary General for Humanitarian Affairs at the foreign Ministry in Kabul, today. The UN delegation promised continuation of humanitarian assistance

По его словам, во время беседы Гриффитс пообещал обратиться к странам-донорам за дополнительной помощью для Афганистана.

“Делегация Исламского Эмирата Афганистан поблагодарила делегацию ООН, заверив их в сотрудничестве и предоставлении необходимых условий”, – заключил Шахин.

Гриффитс в своем Twitter подтвердил факт встречи с лидерами талибов.

“Я встретился с руководством Талибана, чтобы подтвердить обязательство ООН предоставлять беспристрастную гуманитарную помощь и защиту миллионам нуждающихся в Афганистане”, – сообщил он.

I met with the leadership of the Taliban to reaffirm @UN’s commitment to deliver impartial humanitarian assistance & protection to millions in need in #Afghanistan. https://t.co/CK0bO7dKhY pic.twitter.com/akB6MxOarg

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

