 

В Харьковской области в ДТП погибла женщина, в больницу попала девочка-подросток

06.09.2021, 8:42, Новости дня
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Еще одну пассажирку машины, 14-летнюю девочку, доставили в больницу.

“Полицейские установили, что водитель автомобиля BYD, двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и столкнулся с Hyundai, который двигался во встречном направлении”, – отметили в релизе.

Позже правоохранители сообщили, что 75-летнего водителя автомобиля BYD задержали. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Фото: hk.npu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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