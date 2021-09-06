“Талибан” хочет установить дипломатические отношения с Германией и получить финансовую помощь

По его словам, немцам всегда рады в Афганистане, так как даже во времена королевства около 100 лет назад “немцы сделали много добра в Афганистане”. Он также отметил, что талибы прощают Германии то, что она поддержала американскую операцию в стране.

Новое правительство “Талибана” хотело бы, чтобы Берлин и другие страны оказали им финансовую поддержку, гуманитарную помощь и сотрудничество в области здравоохранения, сельского хозяйства и образования.

Контекст:”Талибан” пришел к власти в Афганистане в августе на фоне вывода американских войск. К 15 августа движение взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Группировка заявляла, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

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