Япония назвала «прискорбными» планы Путина по налоговому режиму на Курилах

Особый налоговый режим, который власти РФ собираются ввести на Курильских островах, противоречит позиции Токио, сообщил генсек кабмина Японии Кацунобу Като.

Като сказал, что «это противоречит позиции» Токио «по четырем северным островам», как в Японии называют российские южные Курильские острова. Кроме того, Токио считает, что планы РФ противоречат «сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договоренностей на высшем уровне», передает ТАСС.

Япония считает «прискорбными подобные заявления». Като отметил, что на днях Япония «сделала представление российской стороне, отметив, что этот режим идет вразрез», а «совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления юридической позиции» Токио. При этом Като подчеркнул, что Токио по-прежнему готов продолжать вести с Москвой диалог по совместной хозяйственной деятельности на островах, если обсуждение не будет противоречить юридической позиции Японии.

Напомним, президент Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, предприниматели будут освобождены от налогов на десять лет. Глава государства добавил, что льготными условиями на Курилах смогут пользоваться в том числе японские инвесторы.