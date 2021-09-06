Талибы заявили о полном контроле над провинцией Панджшер

Представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов.

«Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен… Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов)», – передает РИА «Новости» слова Муджахида.

Он добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Талибы заверили жителей Панджшера, что не будут их притеснять.

Напомним, лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если талибы покинут провинцию. Официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что «Талибан» (запрещено в России) не собирается вести переговоры с Масудом.