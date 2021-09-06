 

Талибы заявили о полном контроле над провинцией Панджшер

06.09.2021, 7:29, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредставитель движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов.

«Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен… Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов)», – передает РИА «Новости» слова Муджахида.

Он добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Талибы заверили жителей Панджшера, что не будут их притеснять.

Напомним, лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если талибы покинут провинцию. Официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что «Талибан» (запрещено в России) не собирается вести переговоры с Масудом.



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