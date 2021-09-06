 

Минск предсказал «слив» Западом белорусских оппозиционеров

06.09.2021, 7:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРано или поздно Запад «сольет» белорусских оппозиционеров, которые «выпрашивают санкции», сообщил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков.

Арчаков заявил, что «беглые» оппозиционеры, которые уехали в ЕС, «не понимают, в какую безвозвратную дыру пытаются засунуть» Белоруссию, но «Запад их рано или поздно сольет, уже сливает, и они погибнут в своих автокатастрофах». «Но эти «висяки» на Беларуси, они же останутся», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Он заявил, что требующие санкций беглые оппозиционеры получают «откаты», ведь «можно реализовывать простые бизнес-схемы», при которых «белорусские предприятия выдавливаются с рынка», а их место «занимают литовские и польские конкуренты». В этом он видит «подоплеку этих санкций». Арчаков отметил, что санкции при этом вредят обеим сторонам, но «экономической целесообразности закрыли рот политической конъюнктурой». Он также добавил, что Запад никогда не воспринимал и не будет воспринимать государства Восточной Европы как равноценных партнеров.

Напомним, Госдеп пообещал поддерживать контакты с лидерами белорусской оппозиции. 28 июля президент США Джо Байден встретился в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, угостив ее «печеньками». После встречи с Байденом Тихановская выступила за введение «самых сильных» санкций США против властей Белоруссии.



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