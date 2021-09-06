Резервистов перебросили в Калининградскую область в преддверии учений «Запад»

Подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область, где вскоре пройдут учения «Запад–2021», сообщило Минобороны России.

«На территорию Калининградской области самолетами военно-транспортной авиации с Южного, Центрального военных округов и Северного флота переброшены подразделения, укомплектованные гражданами, заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Отмечается, что резервисты выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, совершенствуя свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники. «Данное мероприятие проводится планово и было запланировано в ноябре 2020 года», – говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили также, что принято решение нарастить численность резервистов в российской армии. При этом не уточняется, сколько сейчас резервистов в российской армии и на сколько их планируется увеличить.

Мобилизационный людской резерв – граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных сил с 2016 года.

Напомним, экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил опасение по поводу совместных военных учений РФ и Белоруссии «Запад–2021». По словам дипломата, российские ракеты «Искандер» якобы могут упасть на какой-то из европейских городов.

Практические действия войск в ходе совместных стратегических учений «Запад–2021» пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в РФ и на пяти полигонах в Белоруссии. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники – свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.